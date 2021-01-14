شوف عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده ، عروض بنده الأسبوعية ومجموعة كبيرة من العروض، خليط زبدة غير مملحة أماراتي 1 ك بسعر 5 ريال بدلا من 14.95 ريال، جمبري بحري 70 / 80 250 جرام بسعر 5 ريال، زيت كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح 500 جرام بسعر 5 ريال، كيك يمامة غندور (12×21 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 6.95 ريال، شوكولاتة حليب بالكاكاو كيندر 100 جرام (8 ألواح) بسعر 5 ريال بدلا من 6.25 ريال، سكر ناعم فاخر النحلة 1 ك بسعر 5 ريال بدلا من 9.50 ريال، جبنة شرائح برجر / ساندوتش / بيضاء برايد 100 حبات (200 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 8.75 ريال، خضروات بنده مشكلة (800 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 7.95 ريال، ميني مومينتس كيت كات باللوتس (122.5 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 15.50 ريال.

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عروض بنده وهايبر بنده ، مكرونة قودي كرييشينس (250 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 15 ريال، مكرونة كيدز أشكال المرح قودي (350 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 16.50 ريال، زيت نباتى نخلتين (1.5 لتر) بسعر 10 ريال بدلا من 13.50 ريال، مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي (500 مل) بسعر 10 ريال بدلا من 18.95 ريال، رقائق عجينة الفيلو رقيقة / سميكة للحلويات سويتز (450 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 23.90 ريال، مكرونة قودي ( 250/450/500 جرام) 3 حبات بسعر 15 ريال بدلا من 24.75 ريال.

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تفاح جالا فرنسي / إيطالي / تفاح أحمر إيطالي بسعر 5.95 ريال، لبنة ندي 1 ك بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.50 ريال، حلاوة طحينية سادة الجبل 1 ك بسعر 15 ريال بدلا من 22.95 ريال، مرتديلا امريكانا بقري سادة / بالزيتون / بالفلفل 1 ك بسعر 25 ريال بدلا من 38.25 ريال، جبنة فيتا السعودية 1 ك بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، جبنة شيدر أبيض / أحمر كيريجولد 500 جرام بسعر 25 ريال، جبنة رومي هيلثي فود 1 ك بسعر 32.95 ريال بدلا من 49.25 ريال.

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كرواسون (10 حبات / للعلبة) سادة بسعر 7.95 ريال بدلا من 9.95 ريال، خبز بالشوكولاتة 10 حبات (25 جرام) بسعر 12.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، كروسان برونتو (55 جرام) 5+2 بسعر 5 ريال، خبز توست أبيض يومي (600 جرام) بسعر 2.95 ريال بدلا من 4 ريال، شرائح خبز بر جامبو هرفي ( للكيس) بسعر 3.95 ريال بدلا من 5.50 ريال، كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا (12×28 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 8.75 ريال، كوب كيك امريكانا (12×2×55 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 12.25 ريال.