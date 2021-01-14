نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على أحدث إصدارات الهواتف الذكية وملحقاتها والشاشات الإلكترونية jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير على أحدث إصدارات الهواتف الذكية وملحقاتها والشاشات الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر الحديثة أفضل العروض والأسعار لكل عملائها من ينتظرون أحدث الصيحات في التكنولوجيا التي تقدمها جرير دائماً، فهي متميزة مع عروضها وخصوماتها لزبائنها المميزين دائما، مع توفير خدمات التوصيل في جميع الفروع المختلفة، وأيضاً خدمة التقسيط للمنتجات على مدار 24 شهراً لعملائها، فجرير مميزة دائماً في كل ما تقدمه.

عروض مكتبة جرير على الشاشات الإلكترونية

تقدم مكتبة جرير أحدث الصيحات في التكنولوجيا مع تقديم عروض عليها.

شاشة سامسونج TU7000 مقاسها 75 بوصة، نوع الشاشة دقة 4K الترا اتش دي، دقة الشاشة 3840*2160 بيكسل، لون المرفق أسود دقيق، نوع المنتج تليفزيون ذكي، سماعاته دولبي ديجيتال بلس كل هذا بسعر 5499 ريال سعودي بدلاً من 8999 ريال سعودي بخصم يصل 39‰ بتوفير حوالي 3500 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط بدفع 314 ريال سعودي لكل شهر على مدار 24 شهراً.

شاشة هاير K6600UGA مقاس الشاشة 65 بوصة، نوع الشاشة دقة 4K الترا اتش دي، بها إضاءة خلفية دي ال اي دي، نوع المنتج تليفزيون أندرويد، يعمل بنظام أندرويد 9.0، دقة الشاشة 3840*2160 بيكسل، به أربع منافذ اتش دي ام آي، لديه تقنية للتوصيل هي البلوتوث، والواي فاي، والوايرلس، لون المرفق أسود كل هذه الإمكانيات بسعر خيالي هو 2599 ريال سعودي بدلاً من 4399 ريال سعودي بخصم يصل إلى 41‰، بتوفير حوالي 1800 ريال سعودي بضمان 24 شهراً.

شاشة هاير K6600UGA مقاس الشاشة 50 بوصة، نوع الشاشة دقة 4K الترا اتش دي، مع إضاءة خلفية دي ال اي دي، تعمل بنظام أندرويد، بها تقنية للتوصيل هي الواي فاي، والبلوتوث، والوايرلس، بها أربع منافذ اتش دي ام آي بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 2349 ريال سعودي بخصم يصل إلى 40‰ بتوفير 950 ريال سعودي، وضمان 24 شهراً.

شاشة سكاي وورث 65SUC9300 مقاس الشاشة 65 بوصة، نوع الشاشة بدقة 4K الترا اتش دي، بها إضاءة خلفية ال اي دي، تعمل بنظام أندرويد، هو تليفزيون أندرويد، دقة الشاشة 3840*2160 بيكسل، بها ثلاث منافذ اتش دي ام آي، تقنية التوصيل هي البلوتوث، والواي فاي، والوايرلس، سماعات دولبي ديجيتال أوديو، لون المرفق فضي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 3199 ريال سعودي بخصم يصل ألى 19‰ بتوفير 600 ريال سعودي، مع ضمان 24 شهراً.

شاشة سكاي وورث 55SUC9300 مقاس الشاشة 55 بوصةk نوع الشاشة بدقة 4K الترا اتش دي ال اي دي يعمل بنظام أندرويد، لذلك سمي تليفزيون أندرويد، بها إضاءة خلفية ال اي دي، مع مرفق لونه فضي، دقة الشاشة 3840*2160 بيكسل، بسع 1699 ريال سعوديبدلاً من 2199 ريال سعودي بخصم 23‰ بتوفير يصل إلى 500ريال سعودي مع ضمان 24 شهراً.

شاشة سكاي وورث 50SUC8300 مقاسها 50 بوصة، نوع الشاشة بدقة 4K الترا اتش دي ال اي دي، بمرفق أسود، نظام التليفزيون يعمل بنظام أندرويد، بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال بخصم يصل إلى 24‰، وتوفير حوالي 400 ريال سعودي مع ضمان 24 شهراً.

شاشة سكاي وورث 50SUC9300 مقاس الشاشة 50 بوصة، نوعها بدقة 4K الترا اتش دي، بإضاءة خلفية ال اي دي، يعمل التليفزيون بنظام أندرويد 10.0، بمرفق لونه فضي، دقة الشاشة 3840*2160 بيكسل، بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي، بخصم 22‰، وتوفير حوالي 400 ريال سعودي مع ضمان 24 شهراً.

عروض جرير على أحدث الهواتف الذكية وملحقاتها