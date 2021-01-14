نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة بطوط BATOT للأطفال الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة أجد أفلام الكرتون وأغاني الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط للأطفال الجديد 2021، يحتل تردد قناة بطوط للأطفال محركات البحث في المنطقة العربية في الوقت الحالي بعد توقف القناة عن التردد الخاص بها، حيث أعلنت إدارة القناة أنه سيتم تغير التردد مع بداية عام 2021 لتوفير محتوى ذات تقنيات عالية بأحدث الأساليب المطورة التي تقدم للمشاهد صوت وصورة أفضل بكثير، وتعتبر قناة بطوط من القنوات العربية التي يهتم الأمهات والآباء معرفة ترددها لأنها توفر لهم معلومات عن كيفية تربية الأطفال بالشكل الصحيح وتنمية وتقوية مهاراتهم، وسوف نستعرض عليكم الآن تردد قناة بطوط للأطفال الجديد 2021.

قناة بطوط للأطفال

تعتبر قناة بطوط للأطفال واحد من ضمن الكثير من القنوات العربية التي تخاطب الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، والتي تأتي في مقدمة تلك القنوات بفضل تميزها وتقديم محتوى هادف وفريد للأطفال استطاع جذب انتباه الملايين من الأطفال في الوطن العربي كله، والتي تناشدهم من خلال الأغاني الشيقة التي تعلم الأطفال الصغار كيفية كتابة ونطق الحروف باللغة العربية والإنجليزية كما أنها تعلمهم أسماء الحيوانات والطيور والألوان، كما أنها تستعرض على شاشتها أفضل الأفلام الكرتونية الشهيرة في العالم كله سواء الجديدة والقديمة وعلى رأسهم كرتون بطوط.

تردد قناة بطوط الجديد 2021

يبحث الملايين من الأمهات عن التردد الجديد الخاص بقناة بطوط لضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بكم ليتابع الأطفال كل ما تعرضه عبر شاشتها من برامج وأفلام ومسلسلات كرتونية، وترددها هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر أن قناة بطوط توفر لمتابعيها محتواها الشيق والممتع والفريد الذي يتنوع بين الترفيهي والتعليمي والثقافي على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش ولا انقطا ولا حتى فواصل إعلانية مملة، حتى لا يشعر الطفل بالملل.