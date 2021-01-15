تراند الفن: قرار جديد من القضاء بشأن مرتضى منصور بعد ثلاثة أيام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 12:09 صباحاً - admin ‏44 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 47 زيارة

قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديم مستندات خلال ثلاثة أيام.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.