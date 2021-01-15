تراند الفن: القبض على انجى خورى والسبب فضيحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 12:09 صباحاً - ألقت الشرطة القبض على فنانة شهيرة، بعد بلاغات تقدمت بها فنانة أخرى ضدها، بتهمة التشهير والخوض في الأعراض.

وفي التفاصيل، فقد ألقت الشرطة في سوريا القبض على الفنانة المثيرة للجدل إنجي خوري- واسمها الحقيقي نجوى خليق الله-، حيث تم توقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة، بعد دعوى قضائية رفعت ضدها من قبل فنانة لبنانية.

وحسب “الفن”، فقد أمرت النيابة العامة في سوريا بجلبها للتحقيق معها، لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها، على أمل أن تنقذها أي وساطة من هذا الامر.

وتفيد المعلومات أن القضية التي تواجهها نجوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير، إضافة الى دخولها الأراضي اللبنانية خلسة في الأشهر الماضية، لأكثر من مرة.

وحسب الموقع اللبناني، فإن وكيل الفنانة اللبنانية القانوني، وهو سوري الجنسية، تابع القضية عن كثب، حتى تم توقيف أنجي ونقلها الى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معها، وفي حال ثبوت موضوع خروجها من سوريا الى لبنان بطريقة غير شرعية، فسوف تواجه السجن لمدة 6 أشهر على الأقل.

أما عن هوية الفنانة التي رفعت دعوى على أنجي، فهي الفنانة اللبنانية شيراز، التي تقاضيها في لبنان وسوريا، بعد هجومها الأخير عليها والتشهير بها، اثر تحالف إنجي خوري مع الفنانة اللبنانية قمر.