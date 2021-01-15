تراند الفن: سما المصري تنشر صورة فنان مصري يقبل مؤخرتها بشراهة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 01:07 صباحاً - admin 18 دقيقة مضت أخبار المشاهير 46 زيارة
تداول عدد من رواد “فيسبوك” صورة مركبة للفنان محمد سعد من فيلمه “اللمبي 8 جيجا” وهو يسخر من الفنانة سما المصري على طريقة الـ”فوتوشوب” بعد اعلانها عن تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل أسم “عقوق الوالدين”.
وقام رواد “فيسبوك” بوضع وجه سما بدلًا من وجه الفنانة ميسرة ضمن مشهد من احداث الفيلم، الذي يظهر فيه “سعد” وهو يتعجب من احتشامها وارتدائها عباءة وحجاب في المحكمة فقط لا في بيتها ولا عملها .
جدير بالذكر أن سما اثارت حالة من الجدل عندما اعلنت عن تحضيرها لبرنامج ديني جديد يعرض في رمضان المقبل.
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