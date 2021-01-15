فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 02:05 صباحاً - admin ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 73 زيارة استعرضت الراقصة المصرية سما المصري (تي شيرت) جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، وأظهرت عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب Online. نشرت سما صورتها بالتي شيرت، وسخرت قائلة: (دي آخره اللي يشتري من الon line مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي). الملفت أن عدداً من متابعي سما لاحظوا أن مؤخرتها تبدو أصغر مما كانت عليه في صورها السابقة، واعتبروا أنها تخدعهم وتخضع لعمليات نفخ وتكبير الأرداف. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مؤخرة سما المصري بعد دخولها السجن .. لن تصدق كيف اصبحت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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