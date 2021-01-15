نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المرشدى من 15 يناير حتى 21 يناير 2021 عروض العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المرشدى للأدوات المنزلية من أقوى وأفضل العروض التي ينتظرها الآلاف في مصر حيث تعد شركة المرشدي لبيع الأدوات المنزلية من أهم الشركات وهي من الشركات الرائدة التي استطاعت أن تحصل على شعبية كبير في مختلف محافظات ومدن مصر، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني آخر عروض المرشدي من 15 يناير حتى 21 يناير 2021 عروض العام الجديد وهي أحدث عروض توفرها شركة المرشدي وتضم هذه العروض عدد كبير للغاية من الأدوات المنزلية التي يحتاجها الكثير من الأشخاص والسيدات لتجهيز المنزل وتوفير جميع متطلبات المنزل من أدوات منزلية متنوعة.

عروض المرشدى اليوم

عروض المرشدى تشمل عدد ضخم من الأدوات المنزلية وكما نعلم فإن فروع المرشدي متوفر في مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وتعمل جميع الفروع بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء وتشمل العروض أبرز الأدوات المنزلية التي يحتاجها الجميع مثل عسالة هوفر وغسالة ال جي وطقم إستانلي وطقم جرانيت وشاشات تلفزيون بأنواع وأحجام متنوعة وأبرز الشاشات المقدمة هي شاشات توشيبا وشاشات تورنيدو المميزة وشاشات سامسونج وشاشات Lg والكثير من أنواع الشاشات المميزة التي تتوفر ضمن عروض المرشدي.

توفر عروض المرشدى عروض قوية علي الهواتف المحمولة مثل هواتف شاومي الحديثة وهواتف ريلمي وهواتف اوبو وأبرز الهواتف المتوفرة ضمن عروض المرشدي هي هاتف ريلمي 7 وهاتف ريلمي 7 برو وهاتف شاومي بوكو إكس 3 وهاتف اوبو أي 73 والكثير من الهواتف المميزة الأخرى الجديدة التي يمكنك الحصول عليها بتخفيضات وخصومات مميزة.

اخر عروض المرشدى