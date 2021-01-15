نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الشرقية حتى يوم 19 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت حتى يوم 19 يناير، يقدم هايبر ماركت لولو منطقة الشرقية بالسعودية العروض الدائمة والمستمرة لجميع العملاء الحاليين والجدد، وتظل تلك العروض على مدار العام، لذلك يقدم لولو هايبر ماركت عروضًا في الفترة الحالية التي بدأت منذ يوم الثالث عشر من شهر يناير وتظل مستمر حتى يوم التاسع عشر من يناير، ويمكن التعرف على أسعار لولو هايبر ماركت والعروض الساخنة من لولو ماركت الشرقية من خلال موقع لولو هايبر ماركت الإلكتروني. خصومات لولو هايبر ماركت على الأطعمة دجاج مجمد من دو سعره 99.95 ريال سعودي.

لتر ونصف زيت دوار الشمس من شمس سعره 19.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز أبيض العائلة أو الشعلان سعره 63.95 ريال سعودي.

حبة أناناس بسعر 6.50 ريال سعودي.

كيلو برتقال فانيسا اسباني سعره 4.65 ريال سعودي.

كيلو تفاح أحمر صربي سعره 5.45 ريال سعودي.

كيس بطاطس سعودي سعره 1.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال فانيسا اسباني سعره 4.65 ريال سعودي.

كيلو بابايا سيريلانكي سعره 7.95 ريال سعودي.

صندوق طماطم سعودي سعره 4.95 ريال سعودي.

كيلو يقطين أحمر سعره 1.65 ريال سعودي.

ذرة حلوة صيني سعرها 4.5 ريال سعودي.

كيلو جبنة شيدر إنجليزي سعره 32.90 ريال سعودي.

كيلو زيتون أسود سعره 10.50 ريال سعودي.

كيلو جبنة موتزاريلا بولندي سعره 20.90 ريال سعودي.

كيلو جبنة فيتا دنماركي سعره 8.90 ريال سعودي.

كيلو قشطة طازجة سعره 12.90 ريال سعودي.

كيلو أرز مقلي بالخضروات سعره 12.90 ريال سعودي.

كيلو دجاج كاري تايلاندي سعره 16.90 ريال سعودي.

دجاجة مشوية سعرها 13.90 ريال سعودي.

كيلو جبنة بارميزان إيطالي سعره 56.90 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الكهربية قلاية هوائية سعرها 629 ريال سعودي.

غلاية كهربية كينوود سعرها 189 ريال سعودي.

ثلاجة 11 قدم إل جي سعرها 2499 ريال سعودي.

خلاط فيليبس 350 وات سعره 97 ريال سعودي.

محضرة قهوة فيليبس سعرها 129 ريال سعودي.

فرن كهربائي امبكس سعره 219 ريال سعودي.

كاوية بخار فيليبس سعرها 215 ريال سعودي.

غسالة ملابس باناسونيك سعرها 2499 ريال سعودي. عروض لولو ماركت على الأجهزة الذكية عروض لولو ماركت على الأدوات المنزلية

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