نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو هايبر ماركت الأحساء ١٣ حتي ٢٠٢١/١/١٩، في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نستو هايبر ماركت الأحساء ١٣ حتي ٢٠٢١/١/١٩، هو هايبر يوجد في المملكة العربية السعودية هابير نستو هو في حد ذاته جزء من المجموعة الغربية الدولية التي تملك العلامات التجارية البارزة ويوجد به الكثير من العروض علي الأجهزة الكهربائية وعلي اللحوم المصنعة مثل (البرجر – السجق -السوسيس)ويوجد عروض أيضًا على الأرز والزيوت بشكل عام وعلى مستلزمات الحمام مثل (الشابوه- الشاور جل) وعروض علي الفاكهة والخضروات وعروض علي المسكرات وعروض علي الكريمات. عروض علي الكريمات كريم دف للبشرة مكثف حجمه ٢٥٠ مل وسعره ٩٠’١١ريال بدلًا من ٥٠’١٦ريال.

كريم نيفيا حجمه ٢٥٠ مل وسعره ٩٠’١٢ ريال بدلا من ٩٥’١٨ريال.

هيمالايا كريم الالوفيرا حجمه ٣٠٠ مل وسعره ٩٥’١٤ريال بدلًا من ٧٥’١٩ ريال.

فيت كريم لازالة الشعر منوع حجمه ١٠٠ مل وسعره ٩٥’٩ريال.

جل صبار الالوفيرا حجمه ٢٥٠ مل وجل صبار الالوفيرا حجمه ٣٠٠ مل وسعر العبوتين ٩٥’١٢ريال بدلًا من ٩٥’١٧ ريال.

كريم فيراند فلي وهو كريم ملي بالفيتامينات المتنوعة للبشرة حجمه ١٠٠ جم وسعره ٩٥’١٠ريال بدلًا من ٢٢ريال .

هيمالايا كريم للبشرة حجمه ١٥٠ مل اثنين عبوة ب٩٥’٩ ريال بدلًا من ٩٥’١٤ريال . عروض علي الأجهزة الكهربائية تلفزيون سوبر جيزال الذكي ليد اتش دي ٣٩ بوصة سعره ٦٩٩ريال بدلًا من ٩٩٩ريال .

تلفزيون سوبر جيزال الذكي ليد فل اتش دي ٤٣ بوصة سعره ٨٤٩ ريال بدلًا من ١٠٩٩ريال .

سماعة راس احترافية للالعاب ١٦ جيجابايت سعرها ٤٠ ريال بدلًا من ٦٩ ريال .

شاشة اميكس الذكي ليد ٥٨ بوصة ٤ ك غلوريا بسعر ١١٤٩ ريال بدلًا من ١٤٩٩ريال .

كابل اتش دي ام اي عالي السرعة ١ونصف متر ×٣ متر بسعر ١٠ ريال بدلًا من ١٥ ريال. عروض علي اللحوم كنف لحم بقر باكستاني بالعظم سعره ٩٥’٣٤ ريال بدلًا من ٩٥’٤٠ ريال.

شرائح لحم بقري هندي سعره ٩٥’٣٤ريال بدلًا من ٩٥’٤٠ ريال.

قطع لحم غنم هندي ٩٥’٣٩ ريال بدلًا من ٩٥’٤٠ريال.

لحم بقري مفروم ٩٥’٢٨ريال بدلًا من ٩٥’٣٩ ريال.

لحم عجل بدون عظم بلدي ٩٥’٤٢ ريال بدلًا من ٩٥’٥٤ريال.

لحم بقري هندي بدون عظم ٩٥’٢٩ريال بدلًا من ٩٥’٤٠ ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نستو هايبر ماركت الأحساء ١٣ حتي ٢٠٢١/١/١٩، على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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