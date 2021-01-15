نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض زين للمكالمات الدولية وللزوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض زين للمكالمات الدولية وللزوار، شبكة زين تأتي في المرتبة الثالثة بين شركات الإتصالات السعودية وتقدم شبكة زين للإتصالات خدمات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس وتوفر الكثير من الباقات والعروض التي تتنافس بينها الشركات بالإضافة إلي أسعاره المتميزة عاليمًا والتى تشمل عدة دول ومن بينها مصر بشكل خاص ولذلك قامت شركة زين للاتصالات بتقديم عروض مختلفة المصريين الموجودين بالمملكة العربية السعودية.

باقات زين الدولية

باقات زين الدولية مختلفة وعروض كثيرة وهى:

باقة زين الدولية للدولة المصرية هي ستون دقيقة مقابل خمسة ريال سعودي لمدة يوم واحد فقط ويتم الإشتراك في الباقة من خلال إرسال رمز 4001 الي 959*.

باقة زين لدولة مصر 350 دقيقة بتكلفة خمسة وعشرين ريال سعودي وهى صالحة لمدة أسبوع يتم الاشتراك بواسطة إرسال رمز 4002 الي رقم 959

باقة زين لمصر 1250 دقيقة بتكلفة خمسة وسبعين ريال سعودي وهى باقة شهرية يتم تفعيل الاشتراك من خلال إرسال رمز 4003 إلى رقم 959

من أجل معرفة عدد الدقائق الدولية المتبقية يتم ارسال رمز BC الي رقم 959

عروض زين لزوار المملكة العربية السعودية

توفر شبكة زين باقات وعروض خاصة للمكالمات الدولية بجانب الاستمتاع بالتصفح والإنترنت داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الاختيار من المناسب منها وتفعيل تلك العروض بسهولة ومن بين تلك الباقات ما يلي: