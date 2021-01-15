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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض زين للمكالمات الدولية وللزوار في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عروض زين للمكالمات الدولية وللزوار، شبكة زين تأتي في المرتبة الثالثة بين شركات الإتصالات السعودية وتقدم شبكة زين للإتصالات خدمات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس وتوفر الكثير من الباقات والعروض التي تتنافس بينها الشركات بالإضافة إلي أسعاره المتميزة عاليمًا والتى تشمل عدة دول ومن بينها مصر بشكل خاص ولذلك قامت شركة زين للاتصالات بتقديم عروض مختلفة المصريين الموجودين بالمملكة العربية السعودية.
باقات زين الدولية
باقات زين الدولية مختلفة وعروض كثيرة وهى:
- باقة زين الدولية للدولة المصرية هي ستون دقيقة مقابل خمسة ريال سعودي لمدة يوم واحد فقط ويتم الإشتراك في الباقة من خلال إرسال رمز 4001 الي 959*.
- باقة زين لدولة مصر 350 دقيقة بتكلفة خمسة وعشرين ريال سعودي وهى صالحة لمدة أسبوع يتم الاشتراك بواسطة إرسال رمز 4002 الي رقم 959
- باقة زين لمصر 1250 دقيقة بتكلفة خمسة وسبعين ريال سعودي وهى باقة شهرية يتم تفعيل الاشتراك من خلال إرسال رمز 4003 إلى رقم 959
- من أجل معرفة عدد الدقائق الدولية المتبقية يتم ارسال رمز BC الي رقم 959
عروض زين لزوار المملكة العربية السعودية
توفر شبكة زين باقات وعروض خاصة للمكالمات الدولية بجانب الاستمتاع بالتصفح والإنترنت داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الاختيار من المناسب منها وتفعيل تلك العروض بسهولة ومن بين تلك الباقات ما يلي:
- باقة الزائر خمسة وخمسين توفر الباقة العروض التالية، رصيد مكالمات دولية عشرين ريال سعودي، مكالمات محلية غير محدودة لنفس الشبكة، سعر الباقة هو 63.25 ريال سعودي، المكالمات خارج الشبكة ثلاثين دقيقة.
- باقة الزائر تسعة وتسعين، توفر العروض التالية ،رصيد مكالمات دوليه خمسين ريال سعودي، سرعة الإنترنت أربعة جيجا، المكالمات المحلية لغير الشبكة ستون دقيقة، مكالمات غير محدودة لنفس الشبكة، سعر الباقة 113.85 ريال سعودي.
- باقة الزائر 199، تقدم العروض التالية رصيد مكالمات دولية خمسين ريال سعودي، سرعة الإنترنت عشرة ميجا، تواصل اجتماعي غير محدود، سرعة الباقة 228.85 ريال سعودي، مكالمات محلية غير محدودة داخل الشبكة أو خارجها.
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