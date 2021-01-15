تراند الفن: بعد المصالحة .. الموت يُفجع تميم أمير قطر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 07:07 مساءً - admin ‏44 دقيقة مضت أخبار الساعة 67 زيارة

توفي قبل قليل، أحد أبرز وجوه أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، حسبما أعلنت مريم آل ثاني شقيقة أمير البلاد عبر حسابها على “تويتر”.

وكتبت: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، وستقام الصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم”.

وتابعت: “الدفن في مقبرة الريان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يشار إلى مدينة العلا السعودية قد استضافت مؤخرًا القة الخليجية حيث شهدت عقد مصالحة بين الرباعي العربي والدوحة بعد مقاطعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

واستعادت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية فيما بينها.