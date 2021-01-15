تراند الفن: قيدت ابن زوجها وحرقت أعضاءه التناسلية .. والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 07:07 مساءً - عاقبت محكمة جنايات الفيوم، جنوب القاهرة زوجة أب بالسجن 3 سنوات لقيامها بهتك عرض وتعذيب نجل زوجها، طفل، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتعود وقائع القضية، إلى عام 2019، حيث قامت المتهمة بهتك عرض المجني عليه الطفل باحتجازه حال إقامته برفقتها كونها زوجة أبيه بذات المسكن.

وقامت زوجة الأب بتقييده وتكبيله بالأيدي والأرجل داخل إحدى غرف المنزل.

كما أمسكت بسلاح أبيض (عصا- خرطوم – ملعقة معدنية)، وحسرت عنه ملابسه وكشفت عورته من عضوه الذكري وإليته وقامت بتعذيبه وحرقه بالملعقة الساخنة في أعضائه التناسلية.

وفي تفاصيل الواقعة استمرت زوجة الأب بتعذيبه غير عابئة بصغر سنه وجسده الضئيل.

وأكد تقرير الطب الشرعي تدهور صحته، وذلك لكرهها له وتفضيلها لأبنائها عليه.

وأضاف الطبيب الشرعي أنه نفاذا لأمر النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجني عليه تبين أن إصاباته عبارة عن جروح قديمة وطور الالتئام وحديثة بفروة الرأس حدثت من أدوات راضة كالعصا، سحجات وخدوش بالوجه والجبهة حدثت من اللطم بالأيدي.