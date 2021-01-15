نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الأحد 17 يناير 2021 مهرجان الـ 199 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رنين الجديد من العروض المميزة التي ينتظرها عدد كبير من الأشخاص ونقدم لكم في هذا الموضوع مهرجان عروض رنين ال 199 جنية حيث تقدم شركة رنين في هذه العروض عدد كبير للغاية من الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية بسعر 199 جنية فقط مما يعطي فرصة للجميع للاستفادة من هذه الخصومات والحصول على مستلزمات المنزل الهامة بأسعار منخفضة جدا واستغلال جميع العروض المقدمة من شركة رنين وهذه العروض متوفرة لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.

عروض رنين اليوم الأحد

كانت هذه جميع عروض مجلة رنين الجديدة التي تسري لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الأحد وتشمل هذه العروض منتجات متنوعة ومختلفة على جميع الأدوات المنزلية المختلفة التي يحتاجها الجميع ومن ضمن المنتجات المقدمة في عروض رنين هي طقم شربات 7ق وطقم مج قهوة زجاج وطقم مج شاي زجاج وطبق اركوبال مستدير و 2 طبق مكسرات بالغطاء وطقم تقديم زجاج وطقم جاتوة اركوبيركس وطقم صينية بيتزا 3 قطع وطقم كاس زجاج ايطالي وميزان شخصي زجاج وتروفال طقم حلة 6 قطع وليومينارك طقم عشاء وطقم استانلس وليومينارك طقم عشاء، وزينوكس طقم مشكل استانلس 13 ق وطقم صيني وطقم عشاء بورسلين وطقم استانلس 17 ق وطقم صيني بورسلين 68 ق.