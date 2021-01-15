تراند الفن: صورة نادرة للملك سلمان مع أحد أبنائه في طفولته .. خمن من هو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 08:06 مساءً - admin ‏ساعة واحدة مضت أخبار الساعة 47 زيارة انتشرت صورة نادرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة أحد أولاده في لقاء عفوي. وبحسب الصورة يظهر الملك سلمان بن عبد العزيز ، بملابس رسمية برفقة ابنه الأمير نايف في طفولته. كما تظهر الصورة ابتسامة الملك سلمان لنجله، وينظر إليه بنظرة أبوية مليئة بالحب. وكانت صورة تم تداولها للملك سلمان نشرها حساب تاريخ آل سعود على تويتر، تجمعه بولي عهده الأمير محمد بن سلمان والتي تم التقاطها خلال حفل تخرج ولي العهد من جامعة الملك سعود (الدفعة السادسة والأربعين) عام 1428هـ/2007م. شاركها

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