شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية تتوفر لكم بجميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم بأقل الأثمان وأعلى الجودات، تأتيكم على مجموعة متنوعة من منتجات خاصة من إنتاج شركة داري الرائدة، حيث تقدم الشركة باقة من المنتجات الغذائية من جبن وخضروات مجمدة ودجاج لذيذ، بمختلف الأحجام وطازجة دائمًا. عروض العثيم الاثنين خصومات العثيم على منتجات من شركة داري: تخفيضات العثيم الصنف جبن موزاريلا من إنتاج شركة داري، وزن العبوة مئتان جرام، ثمن العبوة الحالي(5.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(8.95)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثة ريالات سعودي، وبخصم 34٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات العثيم الصنف جبن موزاريلا من إنتاج شركة داري، وزن العبوة نصف كيلوجرام، ثمن العبوة الحالي (14.50)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(19.95) ريال سعودي، بتخفيض خمسة ريالات سعودي، وبخصم 28٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات العثيم الصنف دجاج مجمد من إنتاج شركة داري، وزن الدجاجة واحد كيلو جرام، عبوة عدد عشر دجاجات، ثمن العرض الحالي(113.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(143.95)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثين ريال سعودي، وبخصم 21٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على الخضروات المجمدة: عروض العثيم الاثنين الصنف خضار مشكل مع ذرة من إنتاج شركة داري، وزن العبوة مائة جرام، ثمن العبوة الحالي(10.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(13.75)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثة ريالات سعودي، وبخصم 21٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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