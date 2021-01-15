نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية حتى 19 يناير وتخفيضات أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية وتخفيضات أسواق العثيم على الشاشات، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، تبدأ من يوم 13 يناير 2021 وتظل مستمرة حتى يوم 19 يناير، بحيث تقدم لكم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من أجود المنتجات وبأرخص الأسعار لفترة محدودة.

عروض العثيم

عروض العثيم لهذا الأسبوع بأقل الأسعار فقط لفترة محدودة، ونعرض لكم في النقاط التالية أبرز هذه العروض.

شاشة تلفزيون 43 بوصة من Toshiba LED، بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 40 بوصة من Orino Led Smart، بسعر 649 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 32 بوصة من Arrow LED، بسعر 369 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 40 بوصة من Arrow LED، بسعر 549 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 43 بوصة من Dora Led، بسعر 699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من Arrow LED Smart، بسعر 1199 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

فرن كهربائي من Clickon، بسعر 235 ريال سعودي.

ميكروويف Koolen ديجيتال، سعة 20 لتر، بسعر 199 ريال سعودي.

عصارة فواكه من Banics، بسعر 85 ريال سعودي.

عصارة من Emjoi، بالإضافة إلى مفرمة وخلاط، بسعر 189 ريال سعودي.

محضر القهوة 3×1 من Jano، بسعر 309 ريال سعودي.

دفاية كهربائية 2000 واط من Koolen، بسعر 169 ريال سعودي.

قلاية سعة 9 لتر، 1800 واط من Alseif، بسعر 449 ريال سعودي.

مكواة بخار من Clickon، بسعر 129 ريال سعودي.

غلاية ماء زجاج من Hommer، بسعر 79 ريال سعودي.

غلاية ماء سعة 1.8 لتر من Banics، بسعر 59 ريال سعودي.

قلاية بطاطس من Banics، بسعر 177 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل

بطانية وزن 8 كجم من Sakura، مقاس 240×200 سم، بسعر 125 ريال سعودي.

بطانية من Fieece Soft، مقاس 150×220 سم بسعر 24.95 ريال سعودي، ومقاس 200×220 سم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كرسي رحلات بسعر 34.95 ريال سعودي.

طقم حلل قدر من Dinex، سعة 7 لتر بسعر 59 ريال سعودي، وسعة 9 لتر بسعر 69 ريال سعودي، وسعة 11 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

صينية فرن من Lock&lock، سعة 2 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي، وسعة 3 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي.

طقم حلل جرانيت من Kitchenjr، مكون من 12 قطعة، بسعر 169 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية

عروض الجوالات والالكترونيات الموجودة في أسواق العثيم نقدمها لكم فيما يلي:

تابلت لينوفو M10، 4G، سعة 32 جيجا، بسعر 710 ريال سعودي.

جوال سامسونج A21s، سعة 64 جيجا، 4G، بسعر 715 ريال سعودي.

جوال تكنو KE5J، سعة 64 جيجا، 4G، بسعر 405 ريال سعودي.

جوال لافا IRIS، سعة 16 جيجا، بسعر 249 ريال سعودي.

استعرضنا لكم عروض العثيم المستمرة حتى يوم 19 من تخفيضات يناير 2021، وأفضل الخصومات على كافة المنتجات.