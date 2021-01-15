تراند الفن: ابنتا شيرين تثيران ضجة برقصة مثيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 10:07 مساءً - تداول نشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر “مريم وهنا” ابنتا الفنان المصرية شيرين عبدالوهاب، وهما ترقصان على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية، الأمر الذي أحدث تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتبيّن من خلال المقطع الذي تناقلته العديد من الحسابات الفنية المتتبعة للمشاهير، أن الفيديو منقول من تطبيق “التيك توك”، الذي يتفاعل عليه الكثير من النجوم وأبنائهم، وظهرتا “مريم وهنا” وهما ترقصان بطريقة شبه احترافية.

وجذب مظهر ابنتا شيرين رواد التواصل الاجتماعي بسبب دخولهما في مرحلة المراهقة وخاصًة مريم، التي اتضح أنها كبرت ودخلت في مرحلة الشباب، كما بدا تقارب ملامحهما مع والدتهما شيرين عبدالوهاب، إلى حد كبير؛ إذْ حظي الفيديو على إعجاب الكثير من المتابعين الذين علّقوا بأن “العيال كبرت”، في إشارة إلى المظهر المختلف عن طفولتهما.

وكانت شيرين عبدالوهاب تفضل الاحتفاظ بحياة ابنتيها الشخصية “مريم وهنا”، من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، كي تتمتعا بطفولتهما إلى أن فوجئ جمهور الفنانة ببدء ظهورهما لتبدأ المقارنات بين شكلَي الطفلتين وشكل والدتهما.

وجاء في التعليقات التي كانت بين مؤيد لظهورهما والثناء عليهما ومعارض لذلك الظهور الخاص بأبناء الفنانين ككل في هذا السن: “العيال كبرت وأنا لسه بدرس”، و”العيال كبرت”، و”عسل”، و”ولادك وولاد عمرو دياب وبنت أحمد الفيشاوي وبنت أحمد حلمي وأولاد حارتنا هو في إيه، خلوا الاولاد دول يركزوا في المستقبل”.

وطرحت شيرين أغنية جديدة احتفالًا ببداية العام 2021، بعنوان “أرض الجمال” كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير.

وتقول كلمات الأغنية: “مصر الجميلة بتناديك وكل إيد ممدودة ليك.. ويا رب يبقى الجاي خير وأمان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير أي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان، بحر وسما سحر وخيال.. على أرضنا.. أرض الجمال .. وجمال هنا.. مخطرش يوم ع البال”.

وكشفت شيرين في وقت سابق، أنها بصدد تحضير “ميني ألبوم” إضافة إلى الألبوم الكبير مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. كذلك رفضت شيرين حسم مشاركتها في فيلم سينمائي غنائي استعراضي، من إنتاج وليد منصور.