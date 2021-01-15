تراند الفن: أول تعليق من تركيا على عودة العلاقات مع مصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏5 دقائق مضت أخبار الساعة 20 زيارة علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على موقف بلاده بشأن استئناف العلاقات مع مصر والإمارات. ونقلت شبكة NTV التركية عن تشاووش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرته لدى عودته إلى تركيا من باكستان اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وأبوظبي: “إذا اتخذوا خطوات صادقة وملموسة وبناءة فإننا سنرد عليهم إيجابا أيضا”. شاركها

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