تراند الفن: بسبب ريهام سعيد .. الإعلاميين تمنع أحد أشهر الإعلاميين من الظهور التليفزيوني

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 10:07 مساءً - admin 27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 42 زيارة
أصدر نقيب الاعلاميين في مصر الدكتور طارق سعده، القرار رقم ( ٥ ) الذى يقضي بمنع سيد علي من الظهور علي أية وسيلة إعلاميه، لحين انتهاء التحقيق معه، مشيرا إلى بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات تبين أنه قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة، التي تنص على احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.
كما خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعه والتي تنص علي عدم انتهاك حرمة الحياه الخاصه والعائلية والمواطنين كافة، إضافة لمخالفة مدونة السلوك المهني في المادة التاسعة، التي تنص على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية، وعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أن المشكو في حقه، قد انتهي تصريح مزاولة المهنة الخاص به في 14/9/2020، وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.
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