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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الاحد 17 يناير 2021 مهرجان ال 199 جنيه في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتميز عروض اسواق شركة رنين اليوم باقوي الخصومات والتخفيضات علي جميع ادوات الاجهزية الكهربائيه مثل طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان 19قطعة مربع،وطبق اركوبال مستدير مقاس 8 غويط اسود،وبولة اركوبال مستديره مقاس 15 سود،وتروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بيد بكالايت،وطقم حلل شاورما 5 قطع المونيوم،وترابيزة مكواه معدن بمقبض تحكم مستويلا مختلفة الوان بشاسيه،طقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد استانلس علي استاند استانلس مستطيل،ومنشر غسيل ايطالي معدن مضاد للصداء،وترولي راتان 3 دور بشاسيه خشب بالغطاء الوان.
عروض رنين اليوم
تحتوي عروض رنين علي تخفيضات هائلة هذه الفترة علي جميع منتجاتها والتي تتكون من طقم كنك جيرانيت تركي بيد بكالايت 4 قطعوحامل استانلس،وباشابتثي طقم زجاج حراري مشكل بورجام تركي،وطقم 18 قطع سكاكين جيرانيت بيد اكريلك اسود،والزنوكي طقم طاجن مستطيل 3 قطع،وتروفال طقم تيفلون 5 قطع،وزينوكس حلة استانلس،وطقم 13 قطع سافلون تيتانيوم مدور،وطقم صيني بورسلين 68 قطع،وطقم استانلس 17 قطع مشكل تركي، وطقم كنك 4 قطع،بالاستاند ومريله،وطقم توزيع 7 قطع.
- طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان 19 قطع مربع 199 جنية.
- طبق اركوبال مستدير مقاس 8 غويط اسود 10 جنية.
- بوله اركوبال مستديره 10 جنية.
- تروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بيد بكالايت 199 جنية.
- طقم حلل شاورما 5 قطع المونيوم 199جنية.
- طقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد استانلس مقبص سيليكون علي استاند استانلس مستطيل 199جنية.
- ترابيزة مكواة معدن بمقبض تحكم مستويات مختلفة الوان بشاسيه سمك 199جنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رنين اليوم الاحد 17 يناير 2021 مهرجان ال 199 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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