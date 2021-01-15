نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الاحد 17 يناير 2021 مهرجان ال 199 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض اسواق شركة رنين اليوم باقوي الخصومات والتخفيضات علي جميع ادوات الاجهزية الكهربائيه مثل طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان 19قطعة مربع،وطبق اركوبال مستدير مقاس 8 غويط اسود،وبولة اركوبال مستديره مقاس 15 سود،وتروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بيد بكالايت،وطقم حلل شاورما 5 قطع المونيوم،وترابيزة مكواه معدن بمقبض تحكم مستويلا مختلفة الوان بشاسيه،طقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد استانلس علي استاند استانلس مستطيل،ومنشر غسيل ايطالي معدن مضاد للصداء،وترولي راتان 3 دور بشاسيه خشب بالغطاء الوان.

عروض رنين اليوم

تحتوي عروض رنين علي تخفيضات هائلة هذه الفترة علي جميع منتجاتها والتي تتكون من طقم كنك جيرانيت تركي بيد بكالايت 4 قطعوحامل استانلس،وباشابتثي طقم زجاج حراري مشكل بورجام تركي،وطقم 18 قطع سكاكين جيرانيت بيد اكريلك اسود،والزنوكي طقم طاجن مستطيل 3 قطع،وتروفال طقم تيفلون 5 قطع،وزينوكس حلة استانلس،وطقم 13 قطع سافلون تيتانيوم مدور،وطقم صيني بورسلين 68 قطع،وطقم استانلس 17 قطع مشكل تركي، وطقم كنك 4 قطع،بالاستاند ومريله،وطقم توزيع 7 قطع.

طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان 19 قطع مربع 199 جنية.

طبق اركوبال مستدير مقاس 8 غويط اسود 10 جنية.

بوله اركوبال مستديره 10 جنية.

تروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بيد بكالايت 199 جنية.

طقم حلل شاورما 5 قطع المونيوم 199جنية.

طقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد استانلس مقبص سيليكون علي استاند استانلس مستطيل 199جنية.