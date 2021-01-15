فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 11:05 مساءً - admin ‏18 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 42 زيارة شن محمد أبو تريكة – محلل قنوات بي إن سبورت – هجوما شرسا على تطبيع قطر مع إسرائيل. ونشر أبو تريكة مبادرة لتجمع يسمى “شباب قط ضد التطبيع” يصدر بيانا ضد تطبيع قطر الرياضي مع إسرائيل. وعلق أبو تريكة على البيان قائلا: امثال هؤلاء تتقدم بهم الامة ..التطبيع خيانة. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أبو تريكة يشن هجوماً شرساً على دولة قطر ويتحدث عن الخيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.