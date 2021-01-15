نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 ل 50 % أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية من ضمن المتاجر التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية وبأرخص سعر، حيث أنه قام بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على تلك المنتجات وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أقوى التخفيضات المقدمة من العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: تخفيضات العثيم بلغ سعر الكيلو من أرز هالي أبيض إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعر ال5 كيلو منه بلغ 34.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم لاتينا بطاطس بوم فريت 2.5 كيلو بلغ 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم فيكتو زيتون بكر اكسترا فرجن بلغ 29.95 ريال سعودي.

هالي زيت صافي 2.7لتر ذرة بلغ 59.95 ريال سعودي، 2.7لتر دوار شمس بلغ 51.50 ريال سعودي، هالي زيت صافي خليط 2.5 لتر بلغ 44.95 ريال سعودي.

فيكتو جبنة أنواع بلغ 29.95 ريال سعودي.

لاتينا بيتزا 3 قطع بلغ سعرها 25.95 ريال سعودي.

هالي كريمة شوكولاتة بالبندق بلغ سعرها 25.95 ريال سعودي.

فيكتو بالقشطة بلغ 34.95، بينما قشطة باللبنة بلغ 74.95 ريال سعودي.

فيكتو دقيق 1 كيلو بلغ 8.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على فيكتو بلاستيك سويت شيلي أو صوص باربكيو 320 جرام بلف 12.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية فيكتو بالكاتشب بلغ سعره 7.20 ريال سعودي، بينما فيكتو بالمايونيز بلغ سعره 12.95 ريال سعودي.

فيكتو بالكاتشب بلغ سعره 7.20 ريال سعودي، بينما فيكتو بالمايونيز بلغ سعره 12.95 ريال سعودي. خصومات العثيم قلية زيت خليط 700 ملي بلغ سعره 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.45 ريال سعودي.

بلغ سعر العابد بط مجمد إلى 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الفراولة إلى 2.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.95 ريال سعودي.

سعر الموز الممتاز بلغ 3.45 ريال سعودي.

مانجو مصري بلغ 6.75 ريال سعودي.

سعر الجزر المستورد بلغ 4.95 ريال سعودي.

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