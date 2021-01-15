شوف عروض جرير على الجوال والشاشات والأجهزة الزكية خصم يصل ل 60 % أقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة أفضل عروض جرير على الهواتف والشاشات جرير من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع الشاشات والهواتف الذكية، كما أنها تقوم بتقديم عروضاً على الأجهزة الإلكترونية واللوحية التي لا يخلو منها أي منزل وبما أنكم ترغبون في التعرف على أبرز عروض جرير فسوف نذكرها لكم الآن. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على الهواتف الذكية: تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف هواوي واي 8 اس بسعة حجم 64 جيجابايت إلى 519 ريال سعودي حيث أن العرض وفر إليكم 306 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 أي بلغ 769 ريال سعودي بسعة حجم 128 جيجابايت.

هاتف ريلمي 7 أي بلغ 899 ريال سعودي بسعة حجم 128 جيجابايت، حيث أنه العرض وفر لكم 50 ريال سعودي.

هاتف هونر 10 اكس لايت بلغ سعره 769 ريال سعودي بسعة حجم 128 جيجابايت، فأن العرض وفر لكم 139 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على الشاشات: عروض جرير بلغ سعر شاشة إل جي “86 بوصة” إلى 9499 ريال سعودي، فقدم لكم جرير خصم 49%.

خصومات جرير بلغ سعر شاشة تي سي ال “75 بوصة” إلى 11.999 ريال سعودي، قدم لكم جرير خصم 29%.

شاشة هايسنس “75 بوصة” بلغ سعرها 3.999 ريال سعودي، وقدم لكم جرير خصم 50%.

بلغ سعر شاشة سامسونج “58 بوصة” إلى 3.499 ريال سعودي، وقدم لكم جرير خصم 53%.

شاشة تلفزيون هابر “75 بوصة” بلغ سعرها إلى 3799 ريال سعودي، وقدم لكم جرير خصم 50%.

شاشة سكاي وورت “75 بوصة” بلغ سعرها 3899 ريال سعودي، وقدم لكم جرير خصم 40%.

شاشة هاير “65 بوصة” بلغ سعرها 3749 ريال سعودي، وقدم لكم جرير خصم 38%.

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