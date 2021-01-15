نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في المملكة العربية السعودية بالتعاقد مع شركة سبيدي، هذه الشركة المختصة بتوصيل الطلبات إلى المنازل، وتمتاز شركة سبيدي بسرعة التوصيل مع الحفاظ على الطلبات من حدوث أي ضرر، وذلك خاصة الطلبات التي يتم طلبها من موقع شركة العثيم الإلكتروني، حيث أن الشركة تقوم بتوصيل الطلبات الكبيرة من خلال سيارات مبردة. عروض العثيم عروض العثيم الأسبوعية: تخفيضات العثيم بلغ سعر أسماك الروبيان للطبيخ/ سمك أسماك فيليه أبيض 1 كجم 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر علبة دجاج مجمدة 600 جم / قطع دجاج 500 جرام 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر نقانق دجاج دو 400 جرام 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بطاطس لامب وستون كريسكت / تويستر 2,5 كجم 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 47 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بطاطس لامب وستون أصلية رفيعة 2,5 كجم 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

بلغ سعر عافية ذرة 2,9 لتر 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي. عروض العثيم على منتجات الألبان تخفيضات أسواق العثيم : خصومات العثيم بلغ سعر علبة زبدة بريزيدن غير مملحة 200 جرام 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة جبن بريزيدون كريم/ شيدر كاسات 500 جرام 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. بلغ سعر علبة جبن بريزيدون فيتا 500 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

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