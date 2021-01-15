شوف عروض ساكو والخصومات التي قد تصل حتى 70٪على كل ما يخص المنزل saco.sa

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تنزيلات ساكو ستائر لفافة معتمة 180×180سم جاكار5054A، بسعر 313 ريال سعودي.

ستارة لفافة معتمة 150×180 سم خطوط، بسعر 240.75 ريال سعودي.

ستارة فينيسية ألمنيوم 1 ” 120×180 سم رمادي، بسعر 186 ريال سعودي.

دعاسة حمام شفافة انترديزاين، بسعر 58 ريال سعودي.

مضخة مياه كهربائية 3.8 فولت 3.8 وات، لون أسود، بسعر 65.50 ريال سعودي.

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