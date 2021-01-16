شوف عروض اكسترا لشهر يناير خصومات تتعدى 30% علي كل المعروضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، تم تأسيس شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية في سنة 2003 وفي البداية كانت الشركة تقوم بتصنيع كل الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها كل منزل ثم تطورت الشركة على مدار سنوات وانتشرت في الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية وتقوم شركة اكسترا بتقديم العديد من الخدمات للعملاء بعد عملية الشراء مثل خدمات الضمان والصيانة وقامت الشركة بإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بهم وإتاحة خدمة توصيل مجاني للمنتجات. عروض اكسترا عروض اكسترا على قسم الأجهزة المنزلية بلغ سعر كرسي هوميز للاسترخاء يدوي مع خاصية الدوران قماش لون بيج 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1598 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر أورلي مجموعة كنب مع طاولة طعام 4 قطع فقط 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3798 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا بلغ سعر ترافل بلس / حقيبة / ثلاث قطع / أربع عجلات لون كحلى 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 598 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كلاس برو ماكينة تنظيف بضغط الماء العالي 130 بار 369 ريال سعودي بدلاً من سعر 666 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا على قسم الجلسات الخارجية بلغ سعر هوهيز مجموعة كنب من الخيزران إطار حديدي خيزران صناعي مع وسادة سماكة 8 سم 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4598 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر ألباني / جلسة طعام / 6 قطع / لون أسود ورمادي 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا احدث تنزيلات اكسترا لعام 2021 بلغ سعر كوم واي جلسة مكونة من كرسيين وطاولة قهوة 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1398 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر برايتون / جلسة طعام / 6 كراسي وطاولة 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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