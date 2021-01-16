شوف عروض ساكو في موسم الشتاء خصومات تصل إلي 45%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في السعودية، قامت شركة ساكو في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة تقسيط المشتريات على فترة طويلة، ولكن هذه الخدمة تتم من خلال مجموعة من الشروط منها أن يمتلك العميل وظيفة يوضع راتبه في حسابه الشخصي بشكل شهري، وأن يكون مجموع هذه المشتريات 50000 ريال سعودي كحد أقصى لا يزيد عن ذلك ويجب أن لا يكون العميل لديه ارتباطات بنكية سابقة تؤدي إلى خصم جزء كبير من راتبه الشهري. عروض ساكو عروض ساكو على قسم الألعاب بلغ سعر كرسي ألعاب أسود / أزرق دي إكس ريسر 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1539 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كرسي ألعاب أسود / أحمر تانك دي إكس ريسر 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2519 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كرسي الألعاب فئة ريسينج أسود / أبيض 1188 ريال سعودي بدلاً من سعر 1600 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تخفيضات ساكو على قسم المعدات الرياضية بلغ سعر كرسي الألعاب New Dxracer أسود وأحمر 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كرسي ألعاب أسود / أحمر أيرون دي إكس ريسر 1499 ريال سعودي بدلاً من سعر 1979 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز تمارين اليبتكال 100 كيلو مع شاشة 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 650 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو خصومات ساكو داخل قسم المعدات الرياضية بلغ سعر دراجة تمارين 100 كجم مقاومة مغناطيسية 875 ريال سعودي بدلاً من سعر 950 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر دراجة تمارين 115 كجم مقاومة مغناطيسية بالإضافة إلى شاشة 1919 ريال سعودي بدلاً من سعر 2000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز ركض كهربائي 2 حصان 100 كجم 220 فولت 1599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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