نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات، يبحث الجميع عن طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 خاصة فاتورة الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر 2020 والتي تكون معروفة بإسم فاتورة شهر يناير يوم 15 يناير لعام 2021، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة سداد الفاتورة.

جدول مواعيد سداد فواتير التليفون الأرضي

قامت شركة المصرية للاتصالات بتحديد موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك بدون تحديد غرامة، ومواعيد تحويل الخط الأرضي إلى نظام الإستقبال وأيضًا مواعيد قطع الحرارة بشكل مؤقت وفرض الغرامة على جميع المتأخرين في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وسوف نعرض الجدول الزمني لسداد فواتير التليفون الأرضي كما يلي:

تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار الفاتورة الخاصة بالعملاء يوم 15 من شهر يناير عام 2021.

ستنتهي فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوم 14 فبراير لعام 2021.

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط وذلك يوم 15 من شهر فبراير عام 2021.

سيتم رفع الخط بشكل مؤقت من الخدمة وفرض غرامات التأخير على جميع العملاء الغير مسددين الفاتورة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي