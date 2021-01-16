كيفية حذف حساب واتساب نهائيًا

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عمر شويل - جدة حذف حساب واتساب بشكل نهائي، اشتعلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بسبب إعلان تطبيق واتساب عن تحديث سياسة التطبيق الخاصة به، حيث أن قام جميع المستخدمين بالقلق من احتمالية اختراق خصوصية الحساب الخاص بهم، وخاصة بعد أن قام البرنامج بإجبار جميع المستخدمين من بالموافقة على مشاركة جميع بياناتهم مع تطبيق فيسبوك وإلا سوف يتعرض ذلك المستخدم إلى حذف البرنامج بداية من يوم 8 الشهر المقبل.

طريقة حذف الحساب الخاص بالواتساب

موقع the indian Express قال إنه لجأ الكثير من ملايين المستخدمين إلى تطبيقات المراسلة المنافسة وذلك خوفًا من ذلك التهديد الذي قد يلحق بهم من خلال تطبيق واتساب والذي يتسبب في اختراق الخصوصية، ولكن قبل أن يفكر أن شخص بحذف الحساب الخاص به يجب أولًا أن تعرف كيفية جمع جميع البيانات والدردشات وقبل التخلي النهائي عن التطبيق.

كيفية حذف حساب واتساب لمستخدمي أندرويد

في البداية يتم فتح تطبيق واتساب على الهاتف الاندرويد الخاص بالمستخدم.

يتم النقر على الثلاثة نقاط الرأسية الموجودة في أعلى يسار الشاشة لكي يتم فتح الإعدادات.

يتم الضغط على اختيار حذف الحساب.

يتم إدخال رقم هاتف المستخدم ثم يتم النقر على حذف الحساب.

بعدها يتم الإجابة على سؤال لماذا تريد حذفه الحساب.

نضغط بعدها على اختيار حذف الحساب.

كيفية حذف حساب واتساب لمستخدمي آيفون

يتم فتح تطبيق واتساب في البداية من خلال هاتف آيفون الخاص بالمستخدم.

يتم النقر على الثلاثة نقاط الرأسية الموجودة في أعلى يسار الشاشة لكي يتم فتح الإعدادات.

يتم اختيار حذف الحساب.

يتم بعد ذلك إدخال رقم الهاتف ثم يتم الضغط على حذف الحساب الخاص بالمستخدم.

ماذا يحدث عند حذف حساب واتساب

سوف يتم حذف جميع البيانات الخاصة بالحساب وجميع المعلومات، وهذا الأمر قد يستغرق حوالي 90 يوم.