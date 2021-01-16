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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم مصر من 16 يناير حتى 31 يناير 2021 شتاء كله توفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحتوي عروض أسواق العثيم اليوم علي خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تعد شركة العثيم من أقوى وأروع الشركات التي يذهب الناس لشراء منتجاتهم منها ومستلزماتهم والتي تتكون من جميع أنواع الألبان واللحوم مثل بالهنا لبن، وجرين لاند أمريكانا لبن كامل الدسم، ونادك حليب كامل الدسم، ولاكتيل حليب كامل الدسم، وجهينة حليب كامل مالني، ولبنيتا زبادي طبيعي، وعبور لاند جبنة أنواع، وعبور لاند جبنة مطبوخ أنواع، وبط مطبوخ وزن، وجمبري، وجمبري جامبو مقشر، واطياب سجق شرقي، وعبور لاند جبنة كوبيات أنواع، ويتوفر أيضا هالي سفوري، وسفور حبوب إفطار أنواع، وفيكتو لبن بودرة، وهالي ارز بسمتي همدي، وهالي صلصة طماطم، وهالي عسل انواع، وفيكتوزيت زيتون، وهالي زيت صافي، وهالي جبنة انواع وزن، وهالي جبنة قريش وزن، وفيكتو سكر ابيض.
عروض أسواق العثيم
تتميز أسواق العثيم اليوم بأقوى التخفيضات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من شير مطهر، وشير ألومنيوم فويل، وسير أكياس نفايات، وشير شاور جيل أنواع، وشير صابون سائل ليمون، وشير مطبخ، وشير مناديل وجه علبة،وبروف مسحوق أتوماتيك، وبيبي بروف حفاضات كبيرة، وشير كلور، وشير معطر جو أنواع، والساعة أرز، وزمزم ارز، وفجر ارز، وتوليدو ارز بسمتي ذهبي، وحلوة زيت خليط، وزمزم عدس بجبة، والضحي دقيق، المطبخ دقيق، ودولفين تونة قطع، وتوليدو خل ابيض، وتوليدو ذرة حلوة، ووتوليدو مشروم قطع، وهاينز صلصو طماطم، ونسشكافية، ونسكويك كوزن فليكس، وليبتون، وتوليدو خوخ اصناف، وكوفي بريك، وحلواني طحينة، دريم سحلب، وروبال ينسون، ودريم كيك انواع.
- فيكتو ارز فاخر 37.25 جنية.
- توليدو تونة مفتت 6.95 جنية.
- ستار مكرونة 3.99 جنية.
- العابد بط مجمد 29.99 جنية.
- ديك رومي مجمد وزن 36.99 جنية.
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