نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الشهيرة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم السعودية، هي من أشهر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاط شركة أسواق عبد الله العثيم في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية: مثل الصابون والمنظفات والأدوات المنزلية والحفاظات وألعاب الأطفال، كما تتنوع منافذ البيع بشركة أسواق العثيم في الهايبر ماركت وسوبر ماركت ومنافذ البيع بالجملة والأركان منتشرة عبر أرجاء المملكة لتخدم مناطق عديدة وتلبي رغبات المجتمع المحلي ليصل إجمالي الفروع خلال عام 2017 إلي 161 فرعاً موزعة عبر أرجاء المملكة، ونجد أنها تعتمد عروض مذهلة كل فترة والتي تم تحديد موعدها من 13 يناير وحتى 19 يناير، وهذه العروض مناسبة لكل طبقات المجتمع من حيث الأسعار وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تلك العروض بشكل مفصل.

أسعار وتخفيضات عروض أسواق العثيم السعودية

سلة تفاح رويال جالا بسعر 6.25 ريال سعودي، فراولة علبة 2.25 ريال سعودي، قرع عسلي 1.75 ريال سعودي، كيلو من البرتقال للعصير بسعر 3.45 ريال سعودي، كيلو من الكوسة الخضراء بسعر 1.45 ريال سعودي.

كيلو من الجزر الطازج بسعر 3.45 ريال سعودي، كيلو من الفلفل البارد الأخضر بسعر 3.75 ريال سعودي، كيلو من الفلفل البارد الأحمر والأصفر بسعر 7.95 ريال سعودي.

3 كيلو من التمر الصقعي بسعر 48.95 ريال سعودي، علبة وزن كيلو من تمر عجوة المدينة بسعر 34.95 ريال سعودي، جزر مستورد بسعر 4.45 ريال سعودي.

كيلو من تمر سيافا سكري مكبوس بسعر 8.95 ريال سعودي، عجينة تمر بسعر 5.95 ريال سعودي، كيلو من تمر إنتاج النخيل خلاص الذهبي بسعر 8.95 ريال سعودي، كيلو من تمر إنتاج النخيل رطب سكري بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض 50٪ على الحلويات والمعجنات، كيلو من كيك الرواني بالمكسرات بسعر 21 بدلًا من 42 ريال سعودي، تورتة كرنفال وسط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي، علبة حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 29.96 ريال سعودي.

4 حبة من زود دونات بالشوكولاتة 2 بار+ 2 تويست بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال سعودي، شابورة سمسم وحبة البركة أصابع بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

كيك الشوكولاتة ديلوكس حجم وسط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي، وحجم كبير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي، معجنات مشكلة ديلوكس حجم وسط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي، وحجم كبير بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

مافن كوكيز ديلوكس بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي، وحجم كبير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي، 3 علب من زود فتيت وزن 200 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

كرواسون فراولة 5+1 بسعر 4.75 ريال سعودي بدلًا من 7.57 ريال سعودي، علبة من أصابع السمسم وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.