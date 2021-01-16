ترددقناة طيور بيبي 2021 على القمر الصناعي نايل سات

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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور بيبي، يبحث الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم على قناة تُقدم محتوى مُفيد لأطفالهم وتعليمي يتناسب مع مُختلف الأعمار، ولن نجد أفضل من قناة طيور بيبي خاصةً أنه يوجد منها طيور بيبي بالعربية وطيور بيبي بالفرنسية وطيور بيبي بالإنجليزية، وتُقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال فضلاً عن الأغاني والأناشيد، بداية من سن الثلاث سنوات وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر هذه المقالة في السطور القادمة، تردد قناة طيور بيبي 2021 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي 2021 الجديد

يمكنم الآن استقبال قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات، عن طريق ضبط أجهزة استقبال البث الخاصة بكم على الترددات الآتية:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 11315

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4

برامج قناة طيور بيبي 2021

تُقدم قناة طيور بيبي مجموعة من البرامج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين الثلاث سنوات والسبع سنوات، وذلك لأن هناك قناة إُخرى وهى طيور الجنة، حيث تُقدم برامج للأطفال الذين تجاوزوا سن السابعة التي تتناسب مع اعمارهم وتواجهاتها، وبرامج قناة طيور بيبي هي:-

1- صوتك كنز.

2- أخبار الدار.

3- ست البيت الصغيرة.

4- أشكال الألوان.

5- منبر أحباب الله.

تاريخ إنشاء طيور بيبي

تم إنشاء قناة طيور بيبى في الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2008، وكان المقر الرئيسي لإنطلاق البث مدينة عمان بالأردن، وكانت في بادئ الأمر تحمل اسم قناة طيور الجنة 1 والقناة الأُخرى طيور الجنة 2، ولكن تم تغيير اسم القناة الأُولى إلى طيور بيبي، وكانتا باللغة العربية فقط في بادئ الأمر ولكن لما ذاع سيطها، تم إطلاق قناتين إحداهما باللغة الفرنسية والأُخرى باللغة الإنجليزية وكانت القناة تحت إشراف خالد مقداد الذي يُعد من أهم مُقدمي البرامج بها، ويوجد بها باقة من ألمع النجوم الكبار والصغار وهم:- خالد مقداد ووليد مقداد وإياد مقداد وبراء العويد والمعتصم بالله المقداد.