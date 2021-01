نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر لعبة Among Us المنتشرة بين الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحذير من لعبة among us المنتشرة بين الأطفال، كان قد تم إصدار لعبة among us منذ عامين فقط ولكنها زاد انتشارها في أوقات الإغلاق التي تعرضت لها جميع البلاد بسبب تفشي مرض كورونا وفرض حظر التجول، وكانت أبرز الفئات التي تستخدم تلك اللعبة هي الأطفال والمراهقين، ولكن الآن قد انتشرت اخبار عن وجود محتالين في تلك اللعبة.

خطر لعبة among us على الأطفال

تم الاكتشاف مؤخرًا عن وجود محتالين في لعبة among us تستهدف جميع اللاعبين بها، وقد اصيب جميع الآباء بالرعب على أبناءهم وذلك بعد أن أدركوا أن الدردشة التي توجد في اللعبة يتم استخدامها من جهة المرضى ويتم فيها إرسال رسائل تتحدث عن العلاقات الحميمة والألفاظ الغير ملائمة لسن الأطفال.

تجارب مخيفة عن لعبة among us