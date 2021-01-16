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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر لعبة Among Us المنتشرة بين الأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحذير من لعبة among us المنتشرة بين الأطفال، كان قد تم إصدار لعبة among us منذ عامين فقط ولكنها زاد انتشارها في أوقات الإغلاق التي تعرضت لها جميع البلاد بسبب تفشي مرض كورونا وفرض حظر التجول، وكانت أبرز الفئات التي تستخدم تلك اللعبة هي الأطفال والمراهقين، ولكن الآن قد انتشرت اخبار عن وجود محتالين في تلك اللعبة.
خطر لعبة among us على الأطفال
تم الاكتشاف مؤخرًا عن وجود محتالين في لعبة among us تستهدف جميع اللاعبين بها، وقد اصيب جميع الآباء بالرعب على أبناءهم وذلك بعد أن أدركوا أن الدردشة التي توجد في اللعبة يتم استخدامها من جهة المرضى ويتم فيها إرسال رسائل تتحدث عن العلاقات الحميمة والألفاظ الغير ملائمة لسن الأطفال.
تجارب مخيفة عن لعبة among us
- كانت قد حدثت عدة تجارب مخيفة لبعض اللاعبين لهذه اللعبة، وكشفت الأم جولي جاور أن إبنتها تبلغ من العمر حوالي 14 عام كانت تلعب تلك اللعبة الافتراضية among us مع أصدقائها بعدها إنضم إليهم لاعب جديد وقام هذا الشخص باللعب معهم وبعدها بعدة دقائق قام هذا اللاعب بإرسال فيديو غريب يوجد به اعتداء جنسي على الأطفال وبعدها بدأ في سؤال الفتيات عن رأيهن في هذا الأمر.
- ذكرت الأم أن صديقة ابنتها قد حذرته على الفور من هذا الأمر ثم قاموا بتقديم بلاغ الى الشرطة، ولكن السلطات لم يكن في مقدورها أن يقوموا بعمل أي شئ، وذلك لأن اللعبة لا تتيح أي تسجيل بيانات اللاعبين على الإطلاق.
- ذهبت الأم إلى مركز الشرطة وقالوا لها هناك أنه يوجد عدة بلاغات ضد تلك اللعبة من جميع اللاعبين ولكن لا يوجد لديهم حل.
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