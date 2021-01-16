تراند الفن: مريم آل ثاني : لست شقيقة أمير قطر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 يناير 2021 08:05 مساءً - admin ‏9 دقائق مضت أخبار الساعة 27 زيارة

أعلنت الناشطة القطرية مريم آل ثاني، عن وفاة الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني.

وكتبت مريم آل ثاني في تغريدة على حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني”.

وأضافت أن صلاة الجنازة ستقام يوم السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم وأن الدفن سيتم في مقبرة الريان.

وبعد نسبها في أخبار نشرت عنها بأنها شقيقة أمير قطر، أوضحت أنها ليست شقيقته، وقالت :”وجب التوضيح بأني لست شقيقة سمو الأمير، واستخدام الصورة في غير محله. لأن الصورة تعود للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني. أرجو تحري الدقة عند النقل”.