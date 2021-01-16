تراند الفن: فتاة سقارة سلمى الشيمي شبه عارية فى الغيط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 يناير 2021 08:05 مساءً - بين الحين والآخر تظهر الموديل سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميا بفتاة سقارة بإطلالات ومشاهد جريئة، ما يتسبب في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وبالرغم مما حدث بسبب جلسة تصوير سقارة، والتى وصلت بها للتحقيق في النيابة، إلا أن الفتاة لا زالت تصر على تصويرها المشاهد المثيرة.

الموديل الجريئة، شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأحدث جلساتها.

وظهرت الشيمي بين الزراعات والحقول، وهي ترتدي فستانا أسود جريئا من الجلد اللامع، قصير للغاية ومكشوف عند منطقة الصدر.

ويتابع الموديل سلمى الشيمي الآلاف على موقع الفيديوهات تيك توك، إضافة إلى إنستجرام، والذي لا تظهر عليه كثيرا.

وكانت جلسات تصوير الموز، والحصان والأهرامات، أشهر جلساتها التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشيمي درست بكلية التمريض، وتستعد للماجستير والدكتوراه.

وبحسب تصريحاتها فإنها لا تقصد الإثارة لكنها تعمل بمجال الموديل، وعروض الأزياء، مستنكرة المطالبات بمعاقبتها.

