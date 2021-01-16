تراند الفن: فنان مصري شهير يكشف عن أغرب ما تطلبه منه زوجته يوميا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 يناير 2021 09:09 مساءً - admin ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 50 زيارة كشف الفنان هيثم شاكر عن أغرب ما تطلبه منه زوجته يوميا في المنزل. وقال “شاكر” خلال لقائه مع برنامج “أبلة فاهيتا” : أنا متزوج منذ 12 سنة وهي مدة ليست بالقليلة. وأضاف: زوجتي مذيعة ودايما طول اليوم تقولي (افرد وشك مكشر ليه). شاركها

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