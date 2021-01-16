نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وأقوي العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على المنتجات الغذائية ينتظر العديد من الأشخاص العروض المقدمة بصورة أسبوعية من الهايبرات داخل المملكة، والتي من بينها هايبر العثيم othaim market، وقد قام متجر العثيم بتقديم عروضاً على منتجاته الغذائية حيث أنها تلك العروض بلغت نسبتها إلى 50%، وبما أن العديد يرغب في التعرف على هذه المنتجات فنحن سوف نذكر لكم في هذا المقال أفضل عروض العثيم اليوم من متجر العثيم. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم بلغ سعر جبن شيدر مستورد إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.50 ريال سعودي.

بلغ سعر جبن شيدر مستورد إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.50 ريال سعودي. سعر جبنة رومي 250 جم بلغ 15.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19.90 ريال سعودي.

سعر الجبن البراميلي بلغ 44.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 49.95 ريال سعودي.

فريكو جبنة فلمنك بلغ سعرها إلى 32.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

سعر العابد بطن مجمد بلغ 31.75 ريال سعودي، بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

سعر ديك الرومي المجمد بلغ 47.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 57.05 ريال سعودي.

سعر العابد سمان مجمد بلغ 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من وادي النيل أرز إلى 6.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 9.95 ريال سعودي، بينما سعر ال5 كيلو منه بلغ 39.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاسبوعية زيت هدية بلغ سعره إلى 32.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 38.05 ريال سعودي.

سعر نستلة مياه بيور لايف بلغ سعره إلى 41.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 47.45 ريال سعودي.

بالهنا لبن بلغ سعره إلى 3.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.25 ريال سعودي.

أطياب صدور بانية بلغ سعره إلى 72.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 84.99 ريال سعودي.

أطياب سجق بلغ سعرها 62.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 75.95 ريال سعودي.

سعر ميتلاند بانية بلغ سعره إلى 43.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 52.45 ريال سعودي.

بلغ سعر فرات دجاج بانية إلى 29.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

شهرزاد فاصوليا خضراء وصل سعرها إلى 6.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.75 ريال سعودي.

فيتراك مربي وصل سعرها إلى 7.35 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.50 ريال سعودي.

نسكافيه بلغ سعره إلى 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

فيتراك مربى مشمش بلغ سعرها إلى 12.65 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي و كانت هذه جزء من عروض العثيم على المنتجات الغذائية انتظروا باقي العروض.

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