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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض ساكو اليوم ولمدة أسبوع تخفيضات تصل ل 60% ألحق الخصومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو تقدم ساكو خصومات في بداية العام خلال الاحتفالات بأكملها لبداية العام طوال شهر يناير، ستوفر محلات السوبر ماركت وأسواق SACO الفريدة خصومات كبيرة على جميع المنتجات في سوق ساكو من أجهزة تنقية الهواء، إلى من سوف يتمتع بجهاز التسخين الفريد بخصومات حصرية وخصومات مذهلة بأقل سعر وأفضل جودة، أسرع وابحث عن أقرب فرع لساكو لك بالمملكة العربية السعودية.
عروض أسواق ساكو
خصومات ساكو على كل ما يلزم السفر والتخييم من ساكو:
- تخفيضات ساكو حقيبة حرارية، حجم وسط، سعة 6 أكواب، لون رمادي، مقاومة للماء، فقط بسعر 99.75 ريال سعودي.
- عروض ساكو اليوم طقم حقيبة تخييم، حجم كبيرة جدا، مقاومة للماء، فقط بسعر 119.75 ريال سعودي.
- عروض السعودية من ساكو كيس نوم، مقاس 1×2.2 متر، لون أخضر سومان، فقط بسعر 379.75 ريال سعودي.
- حقيبة حرارية، حجم كبير، سعة 8 أكواب، لون رمادي، مقاومة للماء، فقط بسعر 99.75 ريال سعودي.
- خيمة، مقاس 3×3 متر، مقاومة للماء ديسكفري، فقط بسعر 1799 ريال سعودي.
- خيمة مجلس، مقاس 2×3×1.5 متر، لون كاكي/برتقالي، ضد الماء، فقط بسعر 949 ريال سعودي.
- خيمة، مقاس 2×2.4 متر، مقاومة للماء الأصيل، فقط بسعر 799 ريال سعودي.
تخفيضات ساكو الأسبوعية
- تنزيلات ساكو اليوم على وسادة كرسي خلفية، مقاس 105×56×5 سم، خطوط بيج، فقط بسعر 89.75 ريال سعودي.
- عروض ساكو الأسبوعية وسادة كرسي شكل يو، لون أزرق متعدد، مقاس 40×42×5 سم، فقط بسعر 44.75 ريال سعودي.
- تنزيلات ساكو كرسي صالة وسادة، مقاس 197×59.5×7.5 سم، لون بيج، فقط بسعر 199.75 ريال سعودي.
- وسادة مقعد مربعة، مقاس 43×43×4 سم، لون رمادي، فقط بسعر 49.75 ريال سعودي.
- كيس نوم، مقاس 100×200 سم، جزيرة، فقط بسعر 119.75 ريال سعودي.
- خيمة شبكة، مقاس 3.3×3.3 متر، ديسكوفري، فقط بسعر 799 ريال سعودي.
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