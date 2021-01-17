نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 80% على جميع المنتجات أقوى عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية زادت إيرادات أسواق اكسترا ووصل إلى أعلى ربح في تاريخ الشركة خلال ألاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمعدل سنوي بلغ نحو 16٪ لتتجاوز 5.9 مليار ريال، وعزت الشركة الزيادة في صافي الربح إلى زيادة مبيعات المعارض ومبيعات التجارة الإلكترونية التي كانت المرة الأولى في تاريخ الشركة التي يتجاوز فيها العتبة المليار ريال. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات أسواق اكسترا على شاشات من ماركات متنوعة: تخفيضات اكسترا شاشة تليفزيون ال جي، مقاس 65 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، خصم 51.14٪ فقط بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 8799 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا شاشة تليفزيون تي سي إل، مقاس 65 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، فقط بسعر 3899 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سامسونج، مقاس 75 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، خصم 27.08٪ فقط بسعر 8749 ريال سعودي بدلاً من 11999 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 179 ريال سعودي، اشتراك OSN مجاناً.

شاشة تليفزيون سامسونج، مقاس 65 بوصة، سمارت، منحني، كيو ليد فائق الدقة، خصم 22٪ فقط بسعر 7799 ريال سعودي بدلاً من 9999 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 179 ريال سعودي، اشتراك OSN مجاناً. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا اليوم على شاشة تليفزيون تي سي إل، مقاس 55 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، فقط بسعر 3449 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية شاشة تليفزيون ال جي، مقاس 65 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، خصم 45.92٪ فقط بسعر 5299 ريال سعودي بدلاً من 9799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم شاشة تليفزيون تي سي إل، مقاس 65 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، خصم 10٪ فقط بسعر 4769 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سامسونج، مقاس 75 بوصة، سمارت ، فائق الوضوح، خصم 44.5٪ فقط بسعر 16649 ريال سعودي بدلاً من 29999 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 179 ريال سعودي، اشتراك OSN مجاناً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 80% على جميع المنتجات أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.