نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تسوق الآن واحصل علي خصم يصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم سوق العثيم خصومات في المملكة العربية السعودية، يعتبر سوق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية من حيث السمعة والتوسع بعد هايبر بنده، سوق عبد الله العثيم ليس فقط موجودًا في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا عبر الحدود إلى دول عربية أخرى، تقدم محلات سوبر ماركت العثيم عروض أسعار مستمرة للأجهزة اللوحية يوميًا. عروض العثيم الأسبوعية عروض اللحوم الأسبوعية من أسواق العثيم. تخفيضات العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم اليوم لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو.

تنزيلات العثيم لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم رفيدي بالعظم، بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو. أقوى عروض العثيم لحم عجل بالعظم بلدي، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 33.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم، بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم خروف بربري بالعظم، بسعر 47.45 ريال سعودي للكيلو. خصومات العثيم عروض العثيم الأسبوعية برتقال عصير، بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو.

عنب أحمر كبير، بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.

فراولة علبة، بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات أسواق العثيم عروض العثيم الأسبوعية ثوم شبك، بسعر 2.45 ريال سعودي للربطة.

عروض العثيم الاثنين جزر مستورد، بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو.

فلفل بارد اخضر، بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

فلفل حار أخضر، بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

بطاطس، فقط بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو.

تمور عجوة المدينة، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

تمر إنتاج النخيل رطب سكري، وزن 1000 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي للعلبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تسوق الآن واحصل علي خصم يصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.