انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط مسابقة الحلم 2021 وأرقام الإشتراك بجميع الدول لربح 3.5 مليون دولار عبر MBC والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كانت وما زالت مسابقة الحلم 2021 هي الأشهر في جميع دول الوطن العربي، وسط تطلعات وأمنيات الملايين حول العالم بالفوز بـ Dream الحلم الأكبر، ومن الممكن فعلياً أن يصبح الشخص مليونير بضربة حظ ورسالة، كما حدث مع المصري الذي يعمل السعودية حاتم حسن هيكل، والذي تمكن من الفوز بمليون دولار، وبما يعادل 16 مليون جنيه مصري تقريباً، بضغطة ورسالة واحدة.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

ولا شك أن المليون دولار سوف يغير حياة هيكل بنسبةً 100%، فبهذا المبلغ يستطيع أن يغير حياته، ويحقق أحلامة، ويضمن حياة سعيدة ومستقره لأولاده، وهذا ما ذكره هيكل خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفى الأغا بعد إخباره بفوزه بالحلم الأكبر وهو المليوون دولار.

وننشر لمتابعي مصر فايف في مصر والوطن العربي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021، وذلك على النحو التالي:

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444، أو

LEBARA 313131، أو Virgin Mobile، أو 300300، أو Thuraya 0088216101074

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 والإعلامي مصطفى الأغا

اقرأ أيضاً:

للإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عليك أتباع الخطوات التالية