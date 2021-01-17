نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مقهى ستار بوكس وعنوانه في السعودية وقائمة المشروبات وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مقهى ستاربوكس من أشهر سلاسل الكافيهات على مستوى العالم حيث يضم هذا المكان أكثر من ستين فرع في جميع أنحاء العالم منها الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توفر هذا العام 2021 مينيو رائعة ومميزة في ستاربوكس السعودية والتي تناسب جميع الفئات فتابعونا لتعرفوا عناوين الفروع والأسعار.

مقهى ستار بوكس

عنوان ستاربوكس السعودية:

يعتبر فرع ستاربوكس الموجود في السعودية من أفضل الفروع وعلى الرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف فرع على مستوى العالم إلا أن فرع السعودية من الفروع المميزة.

يقدم الفرع العديد من المشروبات منها الساخنة والباردة لتناسب جميع الأذواق وترضي جميع الرغبات كالليمون والشاى المثلج والقهوة الساخنة بجميع أنواعها كما يقدم أيضاً أطباق من الحلوي اللذيذة.

هناك فرعين من ستاربوكس في السعودية وعنوانهما:

فرع الفيحاء محل ١ شارع جرود بوابة ١ الاندلس مول جدة السعودية

فرع ستاربكس فى مكه المكرمة العدل بمكة 24244 السعودية.

تفتح الفروع أبوابها للعملاء كل يوم من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل طوال أيام الإسبوع، كما تتمتع الفروع بخدمة ممتازة وأجواء ترحابية، يمكنك التواصل مع الموطفين في الفروع على هاتف 920002482

مينيو مقهى ستاربوكس السعودية:

مينيو القهوة:

كافيه لاتيه عادى بـ ١٤ ريال ووسط ١٦بـ ريال.

احصل على كابتشينو بسعر١٤- ١٦ رياب.

كافيه امريكانو يقدم بسعر ١٢- ١٤ ريال.

قهوة اسبريسو سولو بـ ٩ ريال.

اسبريسو دوبيو بسعر ١١ ريال.

فلات وايت بسعر ١٤ ريال.

المشروبات الكلاسيكية:

كاراميل ماكياتو ١٦ ريال سعودى.

لاتيه شاي ١٦ ريال.

كافية موكا ١٦ ريال سعودى.

موكا بالشيكولاتة البيضاء ١٦ ريال.

مشروب شكولاته ساخنه مميزة ١٦ ريال سعودى.

الوجبات الخفيفة: