سبب ظهور بقع بنية على الوجه “تصبغات الجلد”.. والعلاج من الطب البديل

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عمر شويل - جدة سبب ظهور بقع بنية على الوجه “تصبغات الجلد” يتساءل عنها الكثير من الشباب من الجنسين، لاسيما أنها تؤثر على المنظر العام، حيث تسبب تصبغات الجلد مشاكل كثيرة وخاصة في فصل الصيف وعند التعرض لأشعة الشمس، ويبحثون باستمرار علاج تصبغات الجلد والبقع الداكنة من خلال الأعشاب الوصفات الطبيعية من الطب البديل بعيدًا عن الأدوية الكيميائية والتى تكون لها أعراض جانبية تتفاعل مع هرمونات الجسم وبالتالى تؤثر على صحتهم، كما أن من المعروف أن أسباب ظهور بقع بنية على الوجه كثيرة

سبب ظهور بقع بنية على الوجه

هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى ظهور بقع بنيه على الوجه ولعل أبرزها التالي:

إثارة حب الشباب.

أشعة الشمس دون حماية.

خلل الهرمونات في فترة الحمل أو انقطاع الطمث.

أثارة التدخين.

الأطعمة التي قد تزيد الالتهابات في الجسم، مثل السكريات، والأطعمة الغنية بالمواد الحافظة، والصوديوم.

تلف الجلد عند إزالة الشعر بالشمع، والتاتو، والحروق.

تقدم السن.

الإصابة بأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما، والصدفية، والتهاب الجلد التماسي.

الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، ومشاكل الأيض، وأمراض الجهاز الهضمي.

عند تناول أدوية معينة، مثل؛ مضادات الاكتئاب (Antidepressant).

علاج تضبغات الجلد

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة علاج تضبغات الجلد دون أعراض جانبية بعيدًا عن الأدوية الكيميائية على النحو التالي:

جل الصبار: يعتبر من المكملات الغذائية التى تجفف تصبغات الجلد. الشاي الأخضر: المادة المستخلص منها الشاي الأخضر تعمل على إثارة البقع البنية على الوجه. عرق السوس: تساعد على تخفيف تصبغات الجلد.

وينصح الأطباء بتناول المكملات الغذائية التالية مصل فيتامين ب3، وفيتامين ب5، وأوميغا 3، والزنك، وزيت زهرة الربيع المسائية، وفيتامين أ، وفيتامين ي (Vitamin E)، وفيتامين ج.

كما أن ممارسة التمارين الرياضية خاصة الجرى والركض تؤدى إلى التعرق ومنها التخلص من السمومة المتراكمة والتى تعمل على عدم تراكم تصبغات الجلد.

وينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس دون وقاية.

وشددوا على تجنب لمس التصبغات الجلدية.