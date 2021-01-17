دعاء الوباء اللهم ارفع عنا الوباء كامل.. ردده لعلها المنجية

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عمر شويل - جدة دعاء الوباء اللهم ارفع عنا الوباء كامل يرغب الكثير من المسلمين ترديده في كل بقاع الأرض لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، ومن المعروف أن الدعاء يغير القدر، لذا بجانب الأخذ بالأسباب وطرق الوقاية من فيروس كورونا يواصل العديد ترديد أدعية تحصين النفس من الأوبئة والأمراض، لعها المنجية، طالبين من الله أن يرفع البلاء ويحفظهم من جائحة كورونا التى أصبحت تهدد الحياة البشرية، فضلا عن أن فضل دعاء الوباء اللهم ارعنا الوباء يعتبر من أكثر الأدعية التى تعمل على توفير الراحة النفسية لمرددها وتهدئة الأعصاب والحد من القلق المسيطر عليهم في الأوقات العصيبة التى تشهدها البلاد.

دعاء الوباء اللهم ارفع عنا الوباء كامل

يمكنكم ترديد دعاء الوباء اللهم ارفع عنا الوباء كامل وأدعية عن تحصين النفس من السنة النبوية على النحو التالي:

“اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك ولطفك” “اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن”. ” تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير”. ” اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى عليَ بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفى عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي”.

دعاء تحصين النفس

“اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

دعاء التحصين من الوباء في السنة النبوية

” اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

فضل دعاء رفع الوباء

دعاء رفع الوباء فضله عظيم، حيث يبدأ الفرد بالتقرب من الله وذكره في كل وقت وحين، لذا فهو ليس مجرد دعاء بل بمثابة طوق النجاة لكل مسلم من الشرور والأوبئة، ومن فوائده التالي: