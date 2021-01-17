نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري وسبيس تون 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري، فهي من اكثر القنوات مشاهدة، ويحبها الجميع صغاراً وكباراً، لما تُقدمه من أفلام كرتونية ممتعة تجذب الانتباه، بالإضافة إلى أنها مناسبة لجميع الأعمار ولاتحتوي على أية مشاهد خارجة أو غير مُناسبة، قناة توم وجيري هي قناة مصرية تم إنشاؤها مُنذ عدة سنوات تحديداً في عام 2010، واصبحت في وقت قصير قناة من قنوات الأطفال المشهورة ليس في جمهورية مصر العربية فقط، بل في جميع أنحاء الدول العربية، وفي بادئ الأمر عند إطلاق هذه القناة كانت تحمل اسم بيبي كيدز، ولكن بسبب كثرة عرضها لسلسلة كرتون توم وجيري قد أصبحت معروفة باسم قناة توم وجيري، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة، تردد قناة توم وجيري وسبيس تون 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد

يمكنكم الآن استقبال قناة توم وجيري من خلال ادخال الترددات الآتية عبر أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، ومن خلال القمر الصناعي نايل سات:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 11355

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6

برامج قناة توم وجيري 2021

قناة توم وجيري من القنوات التي تُعطي البهجة لمن يشاهدها، وذلك عن طريق مجموعة الأفلام الكرتونية التي تتم إذاعتها عبر شاشاتها، حيث يُعرض عليها الكثير من الأفلام الكرتونية وذلك مثل:- توم وجيري وسنووايت والسنافر والأقزام السبعة وميكي ماوس وجميع أفلام ديزني مثل بطوط ونقار الخشب وتويتي وغيرهم.

تردد قناة سبيس تون 2021

سبيس تون، أُولى القنوات المتخصصة في عالم الأطفال وقد انطلق بثها للمرة الأولى في عام 2000، من دولة البحرين العربية، وقد اشتهرت بتقديم مجموعة متميزة من البرامج والأفلام الكرتونية، ومن أشهرها دروب ريمي وسابق ولاحق وهزيم الرعد وسلام دانك والمحقق كونان وأبطال الديجيتال وهمتارو وغيرها من البرامج المُمتعة.

تردد قناة سبيس تون

يمكنكم الآن متابعة قناة سبيس تون عن طريق إدخال الترددات الآتية في أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، وهي:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 11785

معدل الترميز:- 27500

الاستقطاب:- رأسي

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4