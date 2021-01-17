انت الان تتابع تفاصيل خبر استيراد السيارات يجبر الجزائرين لعرض سياراتهم للبيع على موقع واد كنيس ouedkniss والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عرف موقع واد كنيس تزايدا ملحوظا في عروض بيع السيارات المستعلمة بإختلاف أنواعها، بعد إعلان وزارة الصناعة عن منح الإعتمادات المؤقتة لاستيراد المركبات، عقب انتهاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة من دراسة طلبات المتعاملين الإقتصاديين في مجال صناعة واستيراد السيارات، حيث أعلنت الوزارة عن منحها تسعة اعتمادات لإستيراد السيارات السياحية وملف واحد لإستيراد الدراجات النارية .

الإعلان عن فتح باب استيراد السيارات بعد توقيف مصانع تركيب السيارات في الجزائر نتيجة ملفات الفساد التي شملت هذا القطاع، دفع بالمواطنين إلى عرض سياراتهم للبيع عبر موقع واد كنيس للإعلانات المبوبة، على أمل بيعها بأسعار مرتفعة خوفا من انخفاض الأسعار الحالية قبل إغراق السوق بالسيارات الجديدة التي ستسفر عنها عمليات الإستيراد .

موقع واد كنيس

موقع ouedkniss من أهم المواقع الإلكترونية التي يلجأ إليها المواطنون لشراء وبيع السيارات المستعملة، باعتباره الملاذ الوحيد لممارسة هذا النشاط بعد غلق أسواق بيع السيارات .