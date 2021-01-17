نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون xr في جرير ومواصفات الهاتف Apple iPhone XR وألوانه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر ايفون xr في جرير، يتردد هذا السؤال كثيراً في أذهان البعض، والإجابة تجدها هنا في هذا المقال حيث تقدم مكتبة جرير افضل سعر لهاتف أبل آيفون xr ، ونستعرض معكم من خلال هذه المقالة اهم مواصفات هذا الجوال التقنية والتي قد تميزه عن غيرة من الجوالات، والجدير بالذكر هنا أن شركة مكتبة جرير تدعم وجود ضمان على الهاتف لمدة 24 شهر من الشركة المصنعة أبل عند شرائك الهاتف من خلالها، كما أن مجرد الشراء من مكتبة جرير يمثل مصدراً موثوق لدى العملاء فلمن لا يعرف ما هي ومن هي مكتبة جرير، هي شركة سعودية رائدة في مجال تجارة التجزئة والجملة في العديد من المجالات من أهمها مجال الأدوات المكتبية والمدرسية ولعب الأطفال وأيضا مجال الهواتف المحمولة وغيرها العديد، تأسست عام 1979 في الرياض بالسعودية وتوسعت حتى أصبح لديها الآن فروع في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، أي أنها تاريخ عريق من العطاء والتميز الذي يجعلها مصدر ثقة لعملائها.

مواصفات هاتف أيفون xr جرير Apple iPhone XR :

هذه الفئة من هواتف أبل تأتي بالعديد من المميزات والخدمات التي تميزها عن سابقتها نستعرضها لكم من خلال النقاط التالية؛

هذا الهاتف يدعم تشغيل شريحتين اتصال الأولي نانو والثانية e-Sim كما أنه يدعم نظام تشغيل الجيل الرابع 4G.

وزن الهاتف 194 جرام وسمكه 8.3 مم، مع تصميم زجاجي من الخلف والأمام بالإضافة إلى طبقة 2.5D على الشاشة.

به شاشة 6.1 بوصة بأبعاد 19.5:9 بدقة HD+ من نوع IPS LCD وتستحوذ على 79% من جسم الهاتف.

نظام تشغيل الهاتف هو iOS 12، مع معالج A12 Bionic سداسي النواة وهو المعالج الأقوى من شركة أبل أيفون حتى الآن والذي يجعله الأفضل في الأداء وإستهلاك الطاقة.

يحتوي على كاميرا خلفية أحادية 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 مع مثبت بصري، تدعم العزل وتصوير فيديو حتى جودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل.

والكاميرا الأمامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 تدعم العزل والبورتريه.

يدعم جميع المستشعرات ماعدا مستشعر البصمة، ولكنه يعمل ببصمة الوجه، ويدعم خاصية Face Unlock.

يحتوي الهاتف على بطارية بقياس 2942 مللي أمبير.

كما أنه يدعم الشحن السريع واللاسلكي، فيمكنها شحن 50% من البطارية خلال نصف ساعة فقط.

ويأتي الهاتف بـ 6 ألوان وهي: الأزرق – الأبيض – الأسود – الأصفر – الوردي – والأحمر

كما يتوفر بسعة 64, 128, 256 ميجا بكسل مع 3 جيجا رام.

سعر ايفون xr في جرير:

تقدم مكتبة جرير سعر ايفون xr في جرير بسعر 2,849 ريال سعودي شامل الضريبة متوفر بالألوان التالية؛ الأبيض والأزرق والأصفر ويمكنكم الشراء أون لاين من خلال الموقع الرسمي لمكتبة جرير أو من خلال زيارة أحد فروع مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية.