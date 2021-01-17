شوف أحدث عروض جرير للشاشات واللابتوب والالكترونيات.. خصومات قوية وهدايا جرير القيمة

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عمر شويل - جدة عروض جرير للشاشات واللابتوب، تعد jarir bookstore مكتبة جرير في يومنا هذا من أكبر الشركات الرائدة والموزعة في مجال اللابتوبات وذلك في منطقة الخليج العربي، وشرق أوروبا، وآسيا، حيث يوجد لدى مكتبات جرير استراتيجية طويلة المدى لنظرية ما بعد بيع المنتجات، وهي قدرة أسواق جرير في التمكن بعدم وصول أي أحد من منافسيها لها في فترة زمنية محددة وهي عام كامل. تخفيضات جرير عروض جرير سامسونج شاشة تلفزيون، LS003، 65 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي، دقة 4K الترا اتش.

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