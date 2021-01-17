نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت عروض الجوالات والإلكترونيات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات والإلكترونيات وأجهزة اللابتوب تجدونها بأفضل الأسعار في عروض لولو هايبر ماركت السعودية، وهى سارية من يوم 13 يناير 2021 حتى يوم 19 يناير، فيُقدم لولو هايبر ماركت عروض وتخفيضات هائلة كل أسبوع، فيتم الإعلان عن عروض جديدة وتخفيضات أقوى على مختلف المنتجات من جوالات، إلكترونيات، أجهزة منزلية وكل مستلزمات المنزل.

لولو هايبر ماركت عروض الجوالات

عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع على الجوالات تتضمن جوالات ايفون، هواوي، سامسونج، ومجموعة أخرى من الجوالات بأفضل الأسعار وخصومات كبرى، ويوجد عرض مغري على جوال ايفون 12 برو ماكس، سعة 128 جيجا، فقط بسعر 5099 ريال سعودي.

عروض لولو على جوالات سامسونج

تعرفوا معنا على أقوى عروض جوالات سامسونج الموجودة في لولو خلال تخفيضات يناير 2021.

جوال سامسونج جلاكسي S20 ultra، سعة 128 جيجا، فقط بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي Note 20 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي، 4G بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي Note 20 Ultra 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4899 ريال سعودي، و4G بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20+ 5G، سعة 128 جيجا، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 4159 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت جوالات هواوي

إليكم أفضل العروض الأسبوعية في لولو السعودية على جوالات هواوي وأحدث الإصدارات وبخصومات كبيرة.

جوال هواوي P40 Pro 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 3349 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال سعودي.

جوال هواوي Mate40 Pro 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 4099 ريال سعودي.

جوال هواوي Nova 7 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي Nova 7i، سعة 128 جيجا، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8P، سعة 128 جيجا، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت لابتوب

عروض الإلكترونيات واللابتوب متوافرة بأسعار رائعة نقدمها لكم فيما يلي:

لابتوب لينوفو Idea pad S3 Ci7، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

لابتوب Gaming Note Book Omen 15 Ci7 HP، بسعر 6299 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي.

لابتوب هواوي MateBook D 14 R7، بسعر 3299 ريال سعودي بالإضافة إلى سماعة وهدايا أخرى إضافية.

عروض لولو

سماعة بلوتوث من Sony، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

سماعة Apple airpods، بسعر 579 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

شاحن متنقل 11000 امبير من Philips، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

شاشة Sony Smart LED، اندرويد، 55 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

طابعة Canon pixma، بسعر 169 ريال سعودي.

خصومات لولو هايبر ماركت السعودية لا مثيل لها، وقدمنا لكم أفضل هذه الخصومات وأيضًا العروض الأسبوعية، والتي توجد على الجوالات والإلكترونيات.